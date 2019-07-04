Полицейские Кузбасса изъяли из незаконного оборота около 56 кг наркотиков

КЕМЕРОВО, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Кузбасса изъяли из незаконного оборота около 56 килограммов растительных наркотиков и уничтожили поля конопли на площади более 4 тыс. кв. метров. Работа проведена в рамках 10-дневной оперативно-профилактической операции "Мак-2019", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

"В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мак-2019" стражи порядка изъяли из незаконного оборота около 56 килограммов наркотических средств растительного происхождения, выявили и уничтожили 15 очагов произрастания конопли общей площадью более 4 тыс. кв. метров. Кроме того, сотрудники полиции выявили и пресекли 49 административных правонарушений и около 40 преступлений, связанных с незаконным оборотом растительных наркотиков", - сообщили в региональном главке.

Как уточнили в ведомстве, по каждому из выявленных преступлений возбуждены уголовные дела, ведется расследование.