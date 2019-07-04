Шесть детских лагерей эвакуируют под Иркутском из-за подъема уровня воды в притоке Ангары

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Шесть детских оздоровительных лагерей эвакуируют в Шелеховском районе Иркутской области, где объявлен режим повышенной готовности из-за подъема уровня реки Иркут, сообщает в четверг глава района Максим Модин на своей странице в Instagram.

По данным ГУ МЧС региона, уровень реки Иркут у села Баклаши с населением более 4 тыс. в ближайшие сутки может подняться до критических отметок - 280 см.

"По ситуации с паводком провел срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На территории Шелеховского района введен режим "Повышенная готовность". В верховьях Иркута уровень снова повысился на 45 см и составляет 461 см. У нас пока, наоборот, фиксируется понижение на 2 см (241 см на 19:00 часов). Эвакуируем шесть детских оздоровительных лагерей, а также предлагаем жителям домов на берегу реки разместиться в ПВР", - говорится в сообщении.