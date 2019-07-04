Зоны работы красноярских мусорных операторов изменят, чтобы запустить реформу ТКО

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Семь из 19 зон, которые обслуживают мусорные операторы Красноярского края, тормозят реформу обращения с отходами в регионе: в них либо отсутствует инфраструктура, либо операторы лишились своего статуса. Чтобы решить эту проблему, зоны укрупнят, сообщила в четверг пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В июле рабочая группа из числа сотрудников РЭО совместно с коллегами из администрации Красноярского края рассмотрит вопросы укрупнения технологических зон территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Сегодня таких зон 19, но в семи наблюдается ряд проблем", - говорится в сообщении.

Так, в Туруханской, Туранской (Эвенкия) и Богучанской технологических зонах переходу на новую систему препятствует полное отсутствие инфраструктуры по обращению с отходами, удаленность населенных пунктов, климатические особенности и плохая транспортная доступность. "В Абанской, Лесосибирской, Канской и Минусинской технологических зонах региональные операторы решением суда лишены статуса. В рамках действующего законодательства они работают на временной основе, до момента конкурсного определения новых операторов. Конкурсы будут объявлены в первой половине июля", - добавили в РЭО.

Реформа мусорной отрасли стартовала в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль транспарентной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

К апрелю 2019 года в реформу вошли 72 из 85 субъектов РФ, 11 регионов отставали, а Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года. По данным Минприроды РФ, сейчас затруднения в реализации проекта испытывают десять субъектов.