Пострадавшие от паводка жители Канска получат по 50 тыс. рублей

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Жители Канска в Красноярском крае, пострадавшие от паводка, получат из краевого резервного фонда 50 тыс. рублей компенсации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на губернатора региона Александра Усса.

Согласно краевому законодательству, пострадавшие в чрезвычайной ситуации получают единовременную выплату из краевого резервного фонда. Ее размер может составлять от 20 тыс. рублей (при частичной утрате имущества) до 50 тыс. рублей (при полной его утрате).

"Необходимо выплатить пострадавшим максимальную сумму - по 50 тысяч рублей вне зависимости от степени утраты имущества. Положенные оценочные процедуры и прием заявлений требуется провести в максимально короткие сроки", - процитировали в пресс-службе слова губернатора. Усс подчеркнул, что этот же принцип стоит применить при работе с людьми, пострадавшими от паводков в других районах края.

Кроме этой выплаты, предусмотрена еще одна мера поддержки - единовременная адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. Для Канска эта сумма составляет 10 тыс. рублей. Для ее получения необходимо оформить заявление в органах социальной защиты на местах. Ранее глава города Андрей Береснев сообщил, что в пятницу первые 53 заявления по получению материальной помощи будут рассмотрены на комиссии по оказанию помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Также Усс дал поручение министерству сельского хозяйства и торговли взять на контроль вопрос об оказании помощи жителям, потерявшим в паводке урожай. Речь идет о его натуральном возмещении сельхозпродукцией в необходимых объемах либо, если потребуется, в денежном выражении. Губернатор поручил организовать в городе прием заявок на обеспечение древесиной для строительства, ремонта, реконструкции и отопления домов.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков, из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. По данным главы Канска, материальная помощь может потребоваться примерно 130 пострадавшим семьям - это порядка 350-400 человек. Сейчас ситуация в Канске стабилизировалась. В городе идет ликвидация последствий стихии.