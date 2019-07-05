Паводок в Богучанском районе Красноярского края пошел на спад

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реки Чуна, ранее подтопившей населенные пункты Октябрьского сельсовета в Богучанском районе Красноярского края, упал на 50 см. Об этом ТАСС сообщили в администрации района.

"Паводковая ситуация в Октябрьском сельсовете стабилизировалась. Вода пошла на спад. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Богучанского района, за минувшие сутки уровень воды в реке Чуна понизился на полметра", - сказали в администрации.

Подтопление поселка Октябрьского и деревни Малеево началось в среду из-за повышения уровня воды в реках Хожо и Чуна. Реки перекрыли проезд в Малеево, из-за подтопления подворий эвакуированы 37 человек, 12 из них поселились в пункте временного размещения. Был введен режим ЧС.

Пик паводка пришелся на 4 июля. Максимальный уровень воды зафиксирован на отметке 550 см при критическом 555 см. Сегодня комиссия начнет работу по оценке имущественного ущерба от паводка, чтобы принять решение об оказании адресной помощи домовладельцам. Согласно оперативной информации, в Октябрьском сельсовете от воды пострадало 14 домовладений.

С 30 июня из-за повышения уровня воды в реках после дождей и таяния снега в горах начались подтопления в Канске, Абанском и Богучанском районах Красноярского края.