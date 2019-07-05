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Паводок в Иркутской области

Мутко: восстанавливать жилье в Иркутской области следует вне зоны паводков

В пятницу вице-премьер совершает рабочую поездку в регион

ТАСС, 5 июля. Жилую застройку в районах Иркутской области, пострадавших от паводков, необходимо восстанавливать только вне зоны подтоплений, сообщил в пятницу вице-премьер Виталий Мутко.

"Если мы будем восстанавливать жилье, то только в тех местах, которые в перспективе не должны быть под угрозой подтопления", - сказал он журналистам во время рабочей поездки в регион.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтоплены дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.

 

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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