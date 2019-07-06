В подтопленном Тулуне вода за сутки ушла из 1,5 тыс. домов

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Город Тулун по состоянию на утро субботы остается единственным подтопленным населенным пунктом Иркутской области, при этом за сутки вода ушла более чем из 1,5 тыс. домов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Остается подтопленным один населенный пункт - город Тулун, 346 жилых дома, динамика - минус 1561 дом. Подтопленных социально значимых объектов нет, подтоплено 346 приусадебных участков", - уточнили в пресс-службе.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня. С этого момента в 103 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,15 тыс. домов, где живут почти 33 тыс. человек, а также 49 социально значимых объектов и более 10,2 тыс. приусадебных участков. Погибли 22 человека, 13 числятся пропавшими без вести. Было подтоплено 48 участков автодорог, проезд на данный момент восстановлен по 38 участкам.

Паводки в Иркутской области начались из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.