Новосибирская область направит в Красноярский край десантников для тушения лесных пожаров

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Новосибирская область окажет помощь Красноярскому краю в тушении лесных пожаров, направив в регион десантные формирования. Соответствующее решение в понедельник принял на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Получили запрос от красноярского правительства с просьбой помочь силами лесопожарной охраны для тушения пожаров в Красноярском крае <...> Давайте откликнемся на просьбу", - сказал губернатор.

Как сообщил на совещании министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, за прошедшие семь недель в регионе произошел только один пожар в Караканском бору, который был оперативно ликвидирован без применения дополнительных средств пожарной охраны.

"В красноярском крае сейчас 80 действующих лесных пожаров, естественно, у них пожарная обстановка гораздо более сложная, чем у нас. Поэтому я думаю, что можно пойти коллегам навстречу и направить туда наши десантные формирования и этими силами помочь краю", - сказал министр.

Даниленко отметил, что помочь краю Новосибирская область может без потери контроля ситуации в регионе, а также без финансовых затрат. "Это выполняется на возмездной основе. "Все затраты лягут на администрацию красноярского края", - пояснил Даниленко.

В Красноярском крае, по информации на утро понедельника, действует 80 пожаров на землях лесного фонда на площади 90 814 га. На территории регионов России в настоящий момент происходят лесные пожары на общей площади около 129,5 тыс. га. Режим ЧС из-за лесных пожаров действует на всей территории Красноярского края, в районах Рязанской области, Забайкальского края, Иркутской области, Бурятии и Якутии. Особый противопожарный режим введен в 42 регионах.