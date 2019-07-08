В подтопленном иркутском селе за 3 дня осадков выпало в 3,7 раза выше месячной нормы

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Объем выпавших за 25-27 июня в пострадавшем от паводка селе Икей Иркутской области осадков почти в четыре раза превысил месячную норму, сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС заместитель начальника Гидрометцентра Иркутского управления гидрометеослужбы Юлия Янькова.

"Исторический максимум был зафиксирован в населенном пункте Икей, у него за всю историю наблюдений (с 1936 года - прим. ТАСС) такого количества осадков, как выпало 25-27 июня, не было никогда. Выпало 218 мм осадков - 370 процентов от месячной нормы", - сказала Янькова.

Кроме того, по ее словам, в населенном пункте Аршан Тулунского района, также затронутом паводком, был зафиксирован рекордный объем выпавших за двое суток осадков - 255 мм, что на 20% превысило месячный рекорд 1960-х годов.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. По данным на утро понедельника, в регионе остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне. Всего за период паводка, по оперативным данным, в 110 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 234 человека. В результате наводнения погибли 22 человека, 11 числятся без вести пропавшими.