Суд приговорил экс-чиновника мэрии Новосибирска к условному сроку за попытку мошенничества

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к условному лишению свободы на срок 4 года и штрафу в размере 500 тыс. рублей бывшего замначальника департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска Сергея Елисеева, его действия квалифицированы как покушение на мошенничество.

"Признать Елисеева Сергея Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, за совершение которого назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. <…> На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным", - сказала судья, оглашая приговор.

Также суд назначил Елисееву дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей и лишения прав занимать должности в муниципальной службе, системе органов местного самоуправления, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года.

Елисеев был задержан в январе 2018 года. По данным следствия, в августе 2017 года он потребовал от представителя ООО "УК ЖХ Октябрьского района" 5 млн рублей за якобы оказанную помощь в получении бюджетных субсидий на ремонт ветхих домов и благоустройство придомовых территорий. В действительности необходимыми для этого полномочиями он не обладал и не намеревался выполнить обещание.

На работу в мэрию Елисеев пришел в 2014 году, после победы на выборах главы города руководителя новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локотя он являлся одним из трех заместителей главы департамента Андрея Колмакова, курировал вопросы управления жилым фондом. После отставки в 2016 году предыдущего главы департамента Сергея Клестова Елисеев некоторое время исполнял его обязанности.