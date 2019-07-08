В Иркутской области за сутки ликвидировали 15 лесных пожаров

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Пятнадцать лесных пожаров, возникших на землях лесного фонда, площадью более 800 га потушили за сутки в Иркутской области, где в четырех районах действует режим ЧС из-за ухудшения лесопожарной обстановки, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"За прошедшие сутки, 7 июля, на землях лесного фонда Иркутской области ликвидировано 15 лесных пожаров. Их площадь составила 833 га, покрытых лесом, и 15 га, не покрытых лесом. Четыре очага находились в Чунском районе, три - в Нижнеилимском, по два - в Усть-Кутском, Киренском, Братском и Усть-Илимском", - говорится в сообщении.

По данным управления МЧС по региону, по состоянию на утро 8 июля, в регионе продолжает действовать 114 пожаров на площади 75,3 тыс. га, в четырех районах Иркутской области на территории Усть-Илимского, Жигаловского, Киренского и Нижнеилимского муниципальных образований действует режим ЧС.

Синоптики прогнозируют 8 июля в лесах большинства районов высокую (4-го класса) и чрезвычайную (5-го класса) пожароопасность.