Пострадавшие от паводка жители Канска начали получать матпомощь

КРАСНОЯРСК, 8 июля. /ТАСС/. Жители Канска (Красноярский край), пострадавшие от наводнения, начали получать материальную помощь. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства социальной политики региона со ссылкой на главу этого ведомства Ирину Пастухову.

"На настоящее время принято 412 заявлений от жителей Канска. Сегодня будут перечислены средства по первым 92 рассмотренным заявлениям на выплаты до 10 тысяч на человека в связи с трудной жизненной ситуацией", - приводятся в сообщении слова Пастуховой.

Жители подтопленных домов могут рассчитывать на получение двух видов выплат - предусмотренной краевым законодательством единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в размере до 10 тыс. рублей на человека и средств резервного фонда правительства Красноярского края, в размере 50 тыс. рублей.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков, из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка.

По данным главы Канска, материальная помощь может потребоваться примерно 130 пострадавшим семьям - это порядка 350-400 человек. Сейчас ситуация в Канске стабилизировалась. В городе идет ликвидация последствий стихии.