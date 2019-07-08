В пострадавшей от наводнения Иркутской области ожидается жаркая погода

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в пострадавшей от наводнения Иркутской области жаркую погоду без критических осадков, сказал ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Осадки будут, но не критичные. <...> На ближайшее время там прогнозируется высокая температура", - сказал он.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. С этого момента, по оперативной информации, в 110 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,9 тыс. домов, где живут более 34 тыс. человек. Погибли 23 человека, восемь числятся пропавшими без вести, госпитализированы, по последним данным, более 400 человек. Было подтоплено 48 участков автодорог, проезд на данный момент восстановлен по 38 участкам.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.