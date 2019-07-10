Работникам красноярской школы, где шесть детей получили ожоги глаз, вынесли выговор

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Выговор и замечание вынесли сотрудникам МБОУ "Средняя школа № 45" в Красноярске, где шесть детей получили ожоги глаз из-за включенных во время тренировки бактерицидных ламп, сообщается в среду на сайте прокуратуры.

"К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечен заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе. Кроме того, за допущенные нарушения в сфере эксплуатации инженерно-технического оборудования, а также за необеспечение системной административно-хозяйственной работы <...> директор МБОУ "Средняя школа № 45" привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что директор школы предоставила для спортивных занятий другое помещение, а не то, которое было предусмотрено в договоре аренды, и не убедилась в его безопасности. Тренер по гимнастике не знала о включенных лампах. "Помещение оказалось оборудовано бактерицидными лампами и эксплуатировалось с грубыми нарушениями законодательства, регулирующего использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях", - уточняют в ведомстве. В частности, бактерицидные лампы на территории школы включались без сигналов о начале их работы, отсутствовали графики кварцевания помещений, не было определено и проинструктировано ответственное лицо.

Ранее сообщалось, что дети в возрасте от пяти до восьми лет на занятиях по гимнастике получили ожоги глаз во время тренировки в зале красноярской школы.