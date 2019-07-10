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Выплаты по 10 тыс. рублей получили более 200 жителей подтопленного Канска

Кроме того, жители подтопленных домов могут рассчитывать на получение 50 тыс. рублей из резервного фонда правительства Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Более 200 человек, пострадавших от паводка в Канске Красноярского края, получили выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в среду сообщила министр социальной политики края Ирина Пастухова.

Жители подтопленных домов могут рассчитывать на получение двух видов выплат - предусмотренной краевым законодательством единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в размере до 10 тыс. рублей на человека и средств резервного фонда правительства Красноярского края в размере 50 тыс. рублей.

"Мы начали выплаты через наш выплатной центр в рамках материальной помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 232 выплаты уже направлены гражданам. Первая комиссия по выделению средств из резервного фонда в размере 50 тысяч рублей на семью также проходит сейчас", - сказала Пастухова, добавив, что первые 10 семей получат выплаты по 50 тысяч рублей уже в ближайшее время.

По словам Пастуховой, граждане могут получить оба типа выплат. Всего для получения помощи подано 800 заявлений.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков, из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка.

Теги
РоссияКрасноярский край
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