Выплаты по 10 тыс. рублей получили более 200 жителей подтопленного Канска

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Более 200 человек, пострадавших от паводка в Канске Красноярского края, получили выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в среду сообщила министр социальной политики края Ирина Пастухова.

Жители подтопленных домов могут рассчитывать на получение двух видов выплат - предусмотренной краевым законодательством единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в размере до 10 тыс. рублей на человека и средств резервного фонда правительства Красноярского края в размере 50 тыс. рублей.

"Мы начали выплаты через наш выплатной центр в рамках материальной помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 232 выплаты уже направлены гражданам. Первая комиссия по выделению средств из резервного фонда в размере 50 тысяч рублей на семью также проходит сейчас", - сказала Пастухова, добавив, что первые 10 семей получат выплаты по 50 тысяч рублей уже в ближайшее время.

По словам Пастуховой, граждане могут получить оба типа выплат. Всего для получения помощи подано 800 заявлений.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков, из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка.