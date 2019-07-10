Экс-начальник ГУФСИН в Кузбассе получил срок за взятку и злоупотребление полномочиями

КЕМЕРОВО, 10 июля. /ТАСС/. Рудничный районный суд Кемерова приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы бывшего начальника главного управления ФСИН по Кемеровской области Константина Антонкина за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили журналистам в среду в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

"Суд признал Антонкина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на восемь лет шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2012-2013 годах Антонкин незаконно заключил госконтракт на разработку документации для строительства нового следственного изолятора в Кузбассе. После этого он склонил руководство строительной организации к заключению договора субподряда на разработку этой документации с другой компанией. В дальнейшем осужденный получил от субподрядчика взятку в 10 млн. рублей. В результате условия госконтракта остались невыполненными, также были незаконно потрачены бюджетные средства в 44 млн рублей.