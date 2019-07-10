Предпринимателя на Алтае оштрафовали за незаконное захоронение химикатов

БАРНАУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Суд признал виновным предпринимателя, который незаконно захоранивал химикаты в Алтайском крае, и назначил ему штраф в 100 тыс. рублей. Угроза вреда окружающей среде от действий бизнесмена оценивается в 170 млн рублей, сообщается в среду на сайте СУ СК по региону.

"Предприниматель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, то есть хранение, захоронение и иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, повлекшие загрязнение окружающей среды). <...> Данные действия повлекли за собой загрязнение окружающей среды и создали реальную угрозу причинения ей существенного вреда в денежном эквиваленте в размере более 170 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Предприниматель свою вину признал. Суд приговорил его к штрафу в 100 тыс. рублей. Рассматривается гражданский иск по возмещению материального ущерба, в его обеспечение следователь наложил арест на имущество обвиняемого.

Установлено, что предприниматель для незаконной организации приема отходов потребления и производства в Михайловском районе самовольно захватил участок площадью более 118 тыс. кв. метров земель сельхозназначения. Более 6 лет (с июля 2012 по ноябрь 2018 года), нарушая экологическое законодательство, мужчина не организовывал надлежащего обращения химических отходов, чтобы увеличить доходы и снизить затраты.