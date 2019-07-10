Новая выставка в Новосибирске собрала более 80 работ лучших художников западного поп-арта

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Копии работ лучших западных мастеров, работавших в направлении поп-арт, представлены на выставке "Поп-арт форум", открывшейся в среду в Новосибирском художественном музее. Посетители смогут бесплатно увидеть более 80 уникальных картин, написанных в различных техниках, сообщил ТАСС куратор выставочных проектов музея Сергей Тиханов.

Поп-арт - направление в изобразительном искусстве Западной Европы и США конца 1950-1960-х годов, особенностью которого является эпатажность, образность и использование примитивных объектов массовой культуры, например, банки с кока-колой. В основных техниках поп-художников - постеры, коллажи, шелкография, комбинирование рисунка с частью предмета.

"Для нас важно, чтобы зрители смогли увидеть живое искусство, и при том - бесплатно. <...> Уникальность нашей выставки в том, что мы собрали около 80 работ самых известных мастеров поп-арта, начиная с 50-х годов и заканчивая современностью. <...> (К примеру) Бэнкси - известный художник в стиле стрит-арт - он рисует на зданиях, прячась от местной полиции. Мы соединили на одной площадке мастеров с разной техникой, подачей действительности, вектором мысли", - рассказал Тихонов.

В выставочном зале зрители смогут увидеть и работы художников-классиков 70-х годов XX века, в том числе - популярную серию "Мэрилин" Энди Уорхола. В экспозиции представлены известные американские поп-художники XX века: Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, Джаспер Джонс, Роберт Индиана и современные Бэнкси и Ричард Райн. Для удобства современного зрителя экспозиция оснащена табличками с биографией художников, описанием их авторских стилей и историей картин.

Графику, афиши, постеры, собранные от частных коллекционеров и галерей посетители музея смогут посмотреть до 15 сентября.