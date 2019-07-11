Один человек госпитализирован после пожара в многоэтажке в Барнауле

БАРНАУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Один из жильцов пятиэтажного дома в Барнауле, где в среду произошел пожар, госпитализирован. У пожилого мужчины медики диагностировали отравление продуктами горения, сообщили ТАСС в четверг в мэрии Барнаула.

"В результате пожара в жилом доме пострадал мужчина 67 лет, отравившись продуктами горения. Он госпитализирован в городскую больницу", - сказали в мэрии.

Как сообщалось, в среду в многоэтажном доме в Барнауле произошел пожар. Ему был присвоен повышенный ранг сложности, к тушению привлекались 60 человек и 20 единиц техники. Из дома были эвакуированы 80 человек, в том числе 13 детей.

Общая площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м, пострадала кровля и квартиры на двух верхних этажах пятиэтажного дома, точный ущерб устанавливается.

После пожара был открыт пункт временного размещения, однако жильцы приняли решение разместиться у родных и близких. В мэрии отметили, что власти готовы оказать пострадавшим гражданам адресную помощь, также будет решен вопрос с восстановлением кровли, чтобы жители как можно скорее смогли вернуться в свои квартиры.

"Дом отключен от водоснабжения и электроснабжения, на территории дежурят сотрудники полиции. Глава города принял решение восстановить кровлю на пострадавшем от пожара [многоквартирном] доме. Дом находится в непосредственном управлении ТСЖ, средств у жильцов недостаточно. Поэтому принято решение о введении режима ЧС в Индустриальном районе, чтобы оперативно приступить к восстановительным работам", - сказали в мэрии, пояснив, что введение режима ЧС позволит выделить средства на восстановление кровли из резервного фонда муниципалитета и провести эти работы в максимально короткие сроки.