В отношении жителя Красноярского края возбуждено дело о краже золотых самородков

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о краже с месторождения золотых самородков стоимостью около 700 тыс. рублей возбуждено в отношении жителя Красноярского края. Об этом сообщается в четверг на сайте краевого МВД.

"Сотрудники отделения МВД России по Мотыгинскому району возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. <...> установлено, что мужчина, являясь должностным лицом и имея доступ к золотоприемной кассе на одной из золотодобывающих организаций Мотыгинского района, на протяжении двух недель незаметно выносил золотые самородки <...> стоимостью около 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"), максимальное наказание по которой предусматривает 6 лет лишения свободы.