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Паводок в Иркутской области

МЧС: все коммуникации в пострадавших от паводка районах Иркутской области восстановлены

В ведомстве также сообщили, что все реки региона находятся в своих руслах
Мост на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия, 6 июля 2019 года Светлана Латынина/ТАСС
Описание
Мост на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия, 6 июля 2019 года
© Светлана Латынина/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Водоснабжение, энергоснабжение, телефонная и почтовая связь восстановлены в населенных пунктах, попавших в зону подтопления в Иркутской области. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В Иркутской области очищены за сутки 4 улицы, 41 дом и 356 подворья от последствий подтопления. Водоснабжение, энергоснабжение, фиксированная телефонная и почтовая связь в пострадавших районах восстановлены в полном объеме", - сказали в ведомстве.

В настоящее время все реки региона находятся в своих руслах. Почти полностью восстановлен проезд на 49 подтопленных автомобильных дорогах. В Нижнеудинском районе две лодочные переправы перевезли 940 человек.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. По последним данным, погибли 25 человек. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

 

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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