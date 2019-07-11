Сибирские ученые предлагают изменить подход к экологической политике страны

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Ученые Сибирского отделения РАН предлагают внести изменения в подходе к экологии в России. Ученые уверены, что необходимо учредить совет при президенте и национальный фонд, изменить функции органов при Минприроды РФ, учредить конкурсы и премии и создать программу для федеральных округов, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), поручил кабинету министров и РАН подготовить и осенью текущего года представить проект освоения пространств Центральной и Восточной Сибири как научно-промышленного центра. Российская академия наук (РАН) в ближайшие дни подготовит и представит в правительство предложения по проекту освоения пространств Центральной и Восточной Сибири как связующего звена между Европой и Дальним Востоком.

"Ведущие ученые-химики предлагают серьезные обновления в экологической политике России: создать специальный президентский cовет и национальный фонд, учредить специальные конкурсы и премии, а также сформировать особую научно-техническую программу для городов Сибири" - говорится в сообщении, подписанном председателем СО РАН Валентином Пармоном и заместителем директора Института катализа СО РАН Александром Носковым.

В частности, ученые предлагают создать при президенте России совет по экологии, который мог бы производить анализ приоритетов и государственной политики в экологии, заниматься формированием технологий экологического развития, законодательного обеспечения экологии и общественной деятельностью, связанной с экологией. Помимо создания совета при президенте РФ, ученые предлагают видоизменить функции коллегиального органа при Минприроды РФ на решение задач, поставленных советом научно-технических задач. Также предлагается включить в этот совет представителей Министерства науки и высшего образования РФ, Российской академии наук, университетов, региональной власти. Кроме того, ученые предлагают учредить фонд технологий экологического развития при Минэкологии РФ, который бы стал площадкой для отработки механизмов частно-государственного партнерства.

Перестройка государственных и общественных институтов экологического профиля

Ученые констатируют, что требуется кардинальная перестройка государственных и общественных институтов экологического профиля. Они отмечают обилие структур, отвечающих за экологию и их большую численность, что по мнению ученых препятствует оперативной работе и формированию ответственных рекомендаций, при этом в стране отсутствует долговременная, научно обоснованная стратегия формирования технологий природосбережения и устойчивого экологического развития. Также, представители СО РАН настаивают на необходимости расширения просветительской деятельности в области экологии. Они предлагают издавать открытие интернет-изданий о методах борьбы с загрязнениями общественного и личного пространства для аудиторий разного возраста и уровня образования, учредить федеральный конкурс и государственно-частную премию.

Все предложения должны стать частью единой программы действий. Ученые считают, что начать стоит с планирования на уровне федеральных округов, а пилотной площадкой предлагают сделать Сибирский федеральный округ. "Здесь много экологических проблем, весьма разнообразных - по природе, остроте, масштабу. Но одна из них неслучайно выделена в майском указе 2018 года: из 12 упомянутых в нем городов с неблагоприятным состоянием атмосферы ровно половина приходится на Сибирь - в том числе региональные центры Красноярск и Омск <…> поэтому целесообразно формирование специальной научно-технологической программы "Экология городов Сибири", - говорится в сообщении.