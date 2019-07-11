Конкурс в классы для девочек Кызылского кадетского училища превысил 10 человек на место

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Более 200 школьниц подали заявления на поступление в кадетские классы для девочек Кызылского президентского училища. Конкурс впервые превысил 10 человек на место, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в четверг.

Кызылское президентское кадетское училище - единственное довузовское учебное заведение в Минобороны России, в котором обучаются как мальчики, так и девочки.

"В Кызылском президентском кадетском училище всегда серьезный отбор, но в этом году претенденток впервые так много. Мы набираем 20 девочек в восьмой класс, а изъявили желание учиться 212 школьниц", - приводит пресс-служба цитату начальника отдела военного образования округа Михаил Зырянов.

В пресс-службе пояснили, что вступительные испытания в кадетское училище состоят из нескольких этапов: экзамены в форме собеседования по русскому, иностранному языкам и математике, проверка психологической и физической готовности к обучению, а также годности по состоянию здоровья. "До девяти дополнительных баллов школьники могут получить за особые успехи в научном, творческом и физическом направлении", - добавили в округе, уточнив, что окончательные списки на зачисление будут составлены к 15 июля.

Кызылское президентское кадетское училище открылось в 2014 году. Первый набор состоял из 65 человек. Это были учащиеся пятых, шестых, седьмых классов. Следующий набор составил уже более 100 человек. Классы для девочек появились в 2016 году. Училище считается самым престижным учебным заведением в Кызыле.