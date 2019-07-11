Плотину, прорыв которой грозит затоплением восьми сел, укрепят на Алтае до конца года

БАРНАУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Дополнительное защитное сооружение построят на озере Белом в Курьинском районе Алтайского края, чтобы укрепить изношенную плотину, прорыв которой может привести к затоплению восьми сел и Колыванского камнерезного завода в Алтайском крае. Укрепить плотину планируется до конца года, сообщается в четверг на официальном сайте правительства региона.

Ранее сообщалось, что плотина на озере Белом в поселке Имени 8 марта Курьинского района в аварийном состоянии. Ее разрушение и прорыв воды из озера может привести к подтоплению сел с населением около 6 тыс. человек и Колыванского камнерезного завода. Губернатор Виктор Томенко поручил подготовить документы о приеме плотины из федеральной собственности в региональную - до этого регион не может направлять средства на этот объект.

"На озере Белом построят дополнительное защитное сооружение для предотвращения затопления населенных пунктов и срыва производства на Колыванском камнерезном заводе. Эксперты обследовали действующее гидротехническое сооружение - затвор вышел из строя, и плотина находится в аварийном состоянии. <...> Работы по строительству и передаче объекта на баланс края планируют завершить до конца года", - говорится в сообщении.

До начала строительства необходимо решить вопрос с передачей гидротехнического сооружения и земли из федеральной собственности в собственность Курьинского района, разработать проектно-сметную документацию и получить на нее положительное заключение госэкспертизы. Как пояснили ТАСС ранее в пресс-службе правительства региона, решение о передаче плотины должно принять Росимущество, как только будет принято такое решение, начнется строительство дополнительного гидросооружения, которое защитит людей от опасности. Росимущество проинформировали о намерении Томенко, готовятся необходимые документы для передачи объекта.

Плотину начали строить в первой половине XVIII века. Она входила в комплекс гидросооружений, которые приводили в действие водяной агрегат сначала Колывано-Воскресенского медеплавильного завода, а затем Колыванской шлифовальной фабрики.