В Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области в лесах из-за пожаров, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о том, что с 11 июля в лесах регионального характера на территории Прибайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято в связи с ростом числа лесных пожаров в регионе и неблагоприятным прогнозом погодных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 10 июля площадь возгораний составляла 90,2 тыс. га, режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня действовал на территории Чунского, Жигаловского, Киренского, Нижнеилимского и Качугского районов.