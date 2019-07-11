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В Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров

10 июля площадь возгораний составляла 90,2 тыс. га
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© Кирилл Шипицин/ТАСС

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области в лесах из-за пожаров, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о том, что с 11 июля в лесах регионального характера на территории Прибайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято в связи с ростом числа лесных пожаров в регионе и неблагоприятным прогнозом погодных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 10 июля площадь возгораний составляла 90,2 тыс. га, режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня действовал на территории Чунского, Жигаловского, Киренского, Нижнеилимского и Качугского районов.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
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