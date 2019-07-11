Омский оператор ТКО пересчитает жителям многоквартирных домов начисления за апрель

ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области обязала регионального оператора по обращению с отходами компанию "Магнит" пересчитать начисления за апрель жителям благоустроенных домов в Омске по сниженному нормативу, сообщила в четверг пресс-служба РЭК.

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля. В ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным житель частного сектора в Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно вырос, однако объем и качество услуг не изменились. Президент поручил Федеральной антимонопольной службе обратить внимание на ситуацию.

"Норматив накопления твердых коммунальных отходов для населения города Омска в благоустроенных многоквартирных и жилых домах уменьшен. <…> Однако региональный оператор начал применять скорректированный норматив не с начала реформы обращения с ТКО в регионе, а с 29 апреля - с момента вступления приказа РЭК в силу. В РЭК посчитали такую интерпретацию своего законодательного акта неверной. Мы внесли изменения [в приказ] и устанавливаем, что действие приказа распространяется с 1 апреля", - сказали в пресс-службе.

В компании "Магнит" ТАСС рассказали, что норматив накопления ТКО для жителей многоквартирных домов (МКД) в Омске, где проживает более 1,17 млн человек, был уменьшен с 0,183 до 0,180 куб. метров. "Вместо 133,21 руб. жители омских МКД стали платить 127,25 руб. с человека. <…> Квитанции с перерасчетом оплаты услуг регионального оператора за 28 апрельских дней <…> придут в августе", - сказал представитель компании.

В России реформа обращения с ТКО стартовала 1 января. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.