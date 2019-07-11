Алтайский край в 2020 году направит около 75 млн рублей на поддержку инвалидов

БАРНАУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Систему комплексной реабилитации инвалидов будут развивать в Алтайском крае с 2020 года. На эти цели планируется направить около 75 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства социальной защиты региона.

"В Алтайском крае подготовлена программа формирования комплексной системы реабилитации инвалидов - сейчас она находится на согласовании в Министерстве труда РФ. Запланировано, что по этой программе регион получит около 70 млн рублей из федерального бюджета, софинансирование из краевого бюджета составит порядка 5 млн рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что программа включает содействие занятости гражданам с ограниченными возможностями здоровья, социальную реабилитацию и создание инфраструктуры для доступной среды для инвалидов. Как пояснил губернатор региона Виктор Томенко в четверг на заседании краевого Координационного совета по делам инвалидов, этот проект очень важен для региона - на сегодня около 8% жителей край, то есть около 184 тыс. человек, имеют инвалидность.

"Права людей, у которых возможность здоровья. к сожалению, по тем или иным причинам ограничены, должны соблюдены, защищены. <...> Мы должны обеспечить их включенность, чтобы они могли с равной степени с равной доступность получать образование, медицинские услуги, участвовать в общественной жизни, производственных и экономических процессах", - подчеркнул Томенко.

В регионе, по данным пресс-службы правительства края. Запланированы профильные мероприятия и на 2019 год. Предполагается провести оценку положения семей с детьми-инвалидами для его улучшения через адресную поддержу, провести работу по содействию занятости инвалидов, реформировать систему психоневрологических интернатов, создать систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Также 1 июля в крае увеличиваются выплаты семьям с детьми-инвалидами и инвалидами детства I группы с 5,5 до 10 тыс. рублей.