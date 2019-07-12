В Омской области по предписанию ФАС России пересчитают тариф на вывоз мусора

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в региональную энергетическую комиссию (РЭК) Омской области предписание произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов для снижения тарифа на вывоз мусора. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля. В ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным житель частного сектора в Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно вырос, однако объем и качество услуг не изменились. Президент поручил Федеральной антимонопольной службе обратить внимание на ситуацию.

"Сегодня, 12 июля, в РЭК Омской области поступил документ из Федеральной антимонопольной службы, датированный 11 июля, которым органу регулирования предписано рассчитать расходы на транспортировку отходов с целью снижения тарифа", - сказали в пресс-службе.

В РЭК отметили, что логистические расходы составляют 93% от общего значения тарифа, который равен 5213,62 рубля за вывоз тонны мусора. Исходя из этого тарифа рассчитана плата за вывоз мусора, который обходится жителям Омска в 127,25 руб. с человека, жителям сельских районов - от 116,21 до 132,26 руб. с человека.

"Региональный регулятор исполнит предписание надзорного органа, и для этого в оптимальные сроки проведет анализ логистической составляющей тарифа", - цитирует пресс-служба заместителя председателя омского РЭК Людмилу Вичкуткину. Сроки проведения анализа расходов станут известны на следующей неделе.

В России реформа обращения с ТКО стартовала 1 января. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.