Популярный в соцсетях золоотвал новосибирской ТЭЦ-5 может проработать более пяти лет

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Срок эксплуатации золоотвала у новосибирской ТЭЦ-5, озеро рядом с которым стало популярным в последние месяцы в социальных сетях и было отмечено в зарубежной прессе, составляет около пяти лет. Специалисты "Сибирской генерирующей компании" (СГК) разрабатывают способ продления срока его эксплуатации, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Новосибирского филиала СГК.

В последние месяцы золоотвал ТЭЦ-5 в Новосибирске привлек большое внимание своим необычным цветом воды. Сибиряки фотографируются у прозванного "новосибирскими Мальдивами" золоотвала и выкладывают фото в социальные сети. Искусственное озеро привлекло внимание и иностранной прессы. Местные СМИ утверждают, что он может быть опасным для здоровья человека, однако в пресс-службе СГК ТАСС сообщили, что пруд не является опасным для окружающей среды.

"Золоотвал ТЭЦ-5 может эксплуатироваться при текущих нагрузках до пяти лет", - сказали в пресс-службе.

В целях продления сроков эксплуатации золоотвала СГК разработала технологию производства материалов из золошлаковых отходов. Их можно будет извлекать из золоотвала и использовать вторично, параллельно не давая золоотвалу переполниться.

Проектная документация проекта направлена на государственную экологическую экспертизу. После ее одобрения СГК приступит к производству материалов из отходов, что позволит продлить срок эксплуатации золоотвала на неопределенный срок.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве. Золоотвал ТЭЦ-5 работает с 2008 года.