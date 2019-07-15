Воздух Красноярска очистился от дыма лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 15 июля. /ТАСС/. Ситуация с задымлением воздуха в Красноярске стабилизировалась, высокого уровня загрязнения воздуха не зафиксировано, говорится в понедельник в распространенном сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Как сообщалось ранее, дым от лесных пожаров в выходные затянул небо в Красноярске. Роспотребнадзор выявил, что в городе содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра) превышает гигиенический норматив до 1,6 раз.

"Обстановка с задымлением атмосферного воздуха стабилизировалась. На сегодняшний день случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения воздуха не зафиксировано", - говорится в сообщении.

За двое суток на горячую линию Минэкологии Красноярского края поступило более 100 звонков от жителей краевого центра. Люди жаловались на неприятный запах в воздухе. Инспекторы и передвижная эколаборатория выезжали на места вызовов. Был усилен контроль за работой предприятий, подлежащих региональному надзору, а также за несанкционированными источниками выбросов.