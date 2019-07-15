Пострадавшим от паводков жителям Красноярского края выплатили почти 3,5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 15 июля. /ТАСС/. Жителям восточных территорий Красноярского края, чье имущество пострадало от паводка, выплатили около 3,5 млн рублей. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы правительства региона.

Жители подтопленных домов могут рассчитывать на получение двух видов выплат - предусмотренной краевым законодательством единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в размере до 10 тыс. рублей на человека и средств резервного фонда правительства Красноярского края в размере 50 тыс. рублей на семью.

"Перечислено около 3,5 млн рублей по 605 заявлениям от граждан из восточных районов края. Эти выплаты производятся в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан", - процитировали в пресс-службе слова заместителя министра социальной политики края Дениса Богданова.

Кроме того, 22 семьи из Канска, по заявлениям которых уже принято решение об оказании помощи в максимально возможном размере по 50 тыс. рублей, в ближайшее время получат средства из резервного фонда правительства Красноярского края.

Также в администрациях пострадавших районов формируются списки, по которым жителям будет оказана адресная помощь в виде овощей, стройматериалов и дров.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков, из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. Также были подтоплены участки в нескольких восточных районах края.