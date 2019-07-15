Дым от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области достиг Тувы

ТАСС, 15 июля. Дым от пожаров в лесах Красноярского края и Иркутской области фиксируют на территории Тувы. Об этом в понедельник на своей странице "ВКонтакте" написал глава региона Шолбан Кара-оол.

"Наверняка, вы замечаете, что вокруг нас все как будто в дыму. Но у нас нет ни одного лесного пожара. Это испарина от большой влажности и резко наступившей жары. Но есть и задымление, как пояснили в МЧС, оно вызвано крупными лесными пожарами в Красноярском крае и в Иркутской области", - написал Кара-оол.

По данным Лесопожарного центра Красноярского края, в регионе на 18:00 (14:00 мск) горит почти 254 тыс. га тайги. Пожары действуют в основном на северо-востоке края, в минувшие выходные дым от возгораний накрыл Красноярск. По данным мониторинга, проводимого Центром гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае, в понедельник превышений гигиенических нормативов по содержанию вредных веществ в атмосферном воздухе городе не зарегистрировано.