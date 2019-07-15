Предприятия Кузбасса за месяц вдвое увеличили долги по зарплате

КЕМЕРОВО, 15 июля. /ТАСС/. Предприятия Кузбасса за месяц вдвое увеличили задолженность по заработной плате перед сотрудниками - до 110,5 млн рублей. На начало июня сумма задолженности по зарплате в регионе составляла порядка 59 млн рублей, в числе должников есть крупные градообразующие предприятия в моногородах, сообщил в понедельник на аппаратном совещании в администрации региона начальник областного департамента труда и занятости населения Денис Шамгунов.

"Численность работников, перед которыми работодатели имеют задолженность, - 3873 человека. Увеличение объема задолженности произошло в том числе по причине роста долгов работникам "Юргинского машиностроительного завода", на 1 июля задолженность по зарплате перед более чем 2 тыс. работников [составляет] 31 млн рублей. В июне появился крупный должник - шахта "Алексиевская" в Ленинск-Кузнецком районе, сумма задолженности [по заработной плате составляет] 22,7 млн рублей перед 871 работником", - сообщил Шамгунов.

Задолженность по заработной плате сотрудникам имеют 15 предприятий Кузбасса, шесть из которых находятся в процедуре банкротства. По словам Шамгунова, власти Кузбасса разработали законодательную инициативу по внесению изменений в федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и предлагают обязать работодателей в случае финансовой несостоятельности компаний гасить долги по заработной плате в первую очередь.

"[Сейчас] в большинстве случаев требования об оплате труда, о выплате выходных пособий удовлетворяются после уплаты страховых и налоговых платежей. На практике при банкротстве, как правило, денежных средств бывает достаточно лишь для удовлетворения требований налоговой службы. В результате нарушаются предусмотренные Трудовым кодексом РФ права работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы", - прокомментировал законодательную инициативу ТАСС Шамгунов, отметив, что соответствующее предложение по совершенствованию законодательства будет направлено регионом на рассмотрение в Госдуму РФ.