Количество вредных примесей в воздухе Красноярска превысило норму из-за лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил в Красноярске превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ в воздухе из-за дыма от лесных пожаров, которым накрыло город. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления службы.

"По состоянию на 07:00 часов (03:00 мск) регистрируется превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам фракций РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра) до 2,8 раз, по РМ10 (мелкодисперсные частицы размером не более 10 микрометров) - до 1,5 раза", - сообщили в управлении, отметив, что минувшей ночью эти показатели были несколько больше.

При этом превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, аммиака, сероводорода в атмосферном воздухе не зарегистрировано.

Взвешенные частицы PM2,5 могут негативно влиять на органы дыхательной системы человека, обострять симптомы респираторных заболеваний, вызывать аллергию, осложнять течение астмы.

И.о. начальника Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Сережкин сообщил, что задымленность атмосферного воздуха в Красноярске от лесных пожаров сохранится до вечера среды. "Данная ситуация будет сохраняться и сегодня, улучшений мы ждем завтра к вечеру", - сказал он, добавив, что улучшат ситуацию осадки и изменения направления ветра.

По словам министра экологии и природопользования региона Павла Корчашкина, власти проводят постоянный мониторинг воздуха в городе, и его результаты говорят только о превышении по продуктам горения. "Очень внимательно смотрим за нашими промышленными предприятиями, и здесь нужно сказать, что превышения по другим веществами не фиксируем", - подчеркнул он. Как отметил глава краевого Минлесхоза Димитрий Маслодудов, сейчас лесные пожары в регионе тушит более тысячи человек и порядка 80 единиц техники.

Ветер несет дым от лесных пожаров в Красноярск с северо-востока, где горят леса в Ангарской группе районов края. По данным Лесопожарного центра региона, сейчас там 106 пожаров на площади более 253 тыс. га.

В новость в 7:43 мск внесены изменения - добавлены подробности.