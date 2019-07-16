Школу стоимостью около 600 млн рублей построят в отдаленном поселке Иркутской области

НИЖНЕУДИНСК /Иркутская область/, 16 июля. /ТАСС/. Школу-интернат, совмещенную с детским садиком, построят в отдаленном поселке Алыгджер (Нижнеудинский район) в Тофаларии - труднодоступной территории Иркутской области. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор региона Сергей Левченко.

"Мы уже два года занимаемся школой <…> Два года делали проект, согласования, экспертизы <…> Проект полностью согласован и готов", - сказал Левченко, добавив, что стоимость строительства составит порядка 580 млн рублей. По словам губернатора, в ближайшее время пройдет конкурс по определению подрядчика и начнется строительство школы.

Губернатор отметил, что школа будет рассчитана на 120 учеников, интернат на 100 человек, детский сад на 50 мест.

Расстояние от Алыгджера до райцентра Нижнеудинска составляет около 250 км, до Иркутска - более 800 км. Сообщение осуществляется только за счет малой авиации.