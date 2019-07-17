Новый корпус краевой больницы в Красноярске откроют до конца года

КРАСНОЯРСК, 17 июля. /ТАСС/. Новый корпус краевой клинической больницы в Красноярске, строительство которого велось в рамках первой очереди модернизации больничного комплекса и планировалось ввести в эксплуатацию к Всемирной зимней Универсиаде в марте 2019 года, будет введен до конца текущего года. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения региона Борис Немик на пресс-конференции.

Ранее предполагалось, что новый корпус будет построен к Универсиаде до конца 2018 года, но позднее сроки сдвинулись. Краевые власти объяснили задержку сроков тем, что на начальном этапе конкурсные процедуры длились семь месяцев из-за судебных обращений и жалоб потенциальных участников строительства в антимонопольные органы.

"Сейчас началось получение заключений надзорных органов, процедуры лицензирования завершатся в сентябре - октябре, и до конца года корпус будет введен в эксплуатацию", - сказал Немик. Он уточнил, что само строительство завершено.

Ранее сообщалось, что объем капитальных вложений в модернизацию первой очереди краевой клинической больницы составит 7 млрд руб., при этом около половины суммы приходится на оборудование. В рамках первой очереди будет открыто приемное отделение с раздельными блоками для пациентов с подозрением на инфекционные заболевания, неспособных передвигаться самостоятельно, а также блок для пациентов в шоковом состоянии с тремя залами для экстренных операций. Операционные залы для оказания экстренной медицинской помощи будут оснащены медицинским оборудованием с использованием цифровых систем навигации и оптической визуализации. В экстренном блоке разместят средства лучевой диагностики.

К Универсиаде в Красноярске было построено и реконструировано более 30 объектов транспортной, медицинской и спортивной инфраструктуры.