Суд признал незаконной санитарную рубку леса в иркутском заповеднике "Туколонь"

В 2018 году следственные органы возбудили уголовное дело о незаконной вырубке деревьев в заказнике "Туколонь". Здоровую особо ценную древесину заготовили под видом санитарных сплошных рубок, при которых должны вырубаться больные или пострадавшие от пожаров деревья. По данным следствия, ущерб государству составил 880 млн рублей. "Туколонь" является уникальным местом обитания северного оленя, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц - серого журавля, черного аиста, клоктуна.

ИРКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Иркутской области, который признал законной продажу древесины, вырубленной под видом санитарно-оздоровительных мероприятий в государственном природном заказнике "Туколонь" Иркутской области. Об этом сообщается в среду на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Сегодня, 17 июля 2019 года, 4-й Арбитражный апелляционный суд отменил ранее вынесенное Арбитражным судом Иркутской области решение по делу о санитарной рубке в региональном государственном заказнике "Туколонь". Судом апелляционной инстанции по делу принят новый судебный акт: действия ОГАУ "Лесхоз Иркутской области" по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий в форме сплошных санитарных рубок в заказнике "Туколонь" признаны незаконными", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Арбитражный суд Иркутской области 17 мая признал законной продажу древесины, которая, по мнению природоохранной прокуратуры, была противоправно вырублена под видом санитарно-оздоровительных мероприятий в заказнике "Туколонь" в 2018 году. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, прокуратура Иркутской области и Федеральное агентство лесного хозяйства обжаловали это решение.

По мнению прокуратуры, сплошная санитарная рубка на территории особо охраняемой природной территории была проведена без согласования со службой по охране и использованию животного мира Иркутской области, с нарушением режима и ограничений по таким видам рубок на территории государственного природного заказника. Суд согласился с доводами прокуратуры.

О вырубке реликтового леса

Ранее региональное управление СК сообщало, что в сентябре 2017 года сотрудники Рослесозащиты обследовали лесные участки заказника "Туколонь", в результате были "необоснованно назначены санитарно-оздоровительные мероприятия в виде сплошных санитарных рубок". Правоохранительные органы вырубку обнаружили в марте 2018 года, ее площадь составила 116 га, в целом рубка планировалась на площади 600 га, но ее удалось пресечь. Прокуратура установила, что заготовленная древесина реализована по рыночным ценам, что говорит о ее хорошем состоянии.

Уголовное дело расследуется по статьям "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения" и "Превышение должностных полномочий, совершенные с причинением тяжких последствий". В числе подозреваемых - чиновники регионального министерства лесного комплекса, а также лесники и сотрудники Рослесозащиты.