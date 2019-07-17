Пострадавшая от паводков Иркутская область может получить дополнительно 16,5 млрд рублей

ИРКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Правительство РФ 18 июля рассмотрит вопрос о выделении 16,5 млрд рублей на восстановление и строительство жилья для пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"На заседании правительства РФ 18 июля будет рассмотрен вопрос о выделении 16,5 млрд рублей на восстановление и строительство жилья жителям затопленных территорий", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора области Сергея Левченко.

Предыдущий транш из федерального бюджета в размере 2,3 млрд рублей предназначался для выплаты компенсаций по потере имущества. К настоящему моменту выплаты по потере имущества получили 50 тыс. 618 из 52 тыс. 436 человек, включенных в списки.

Власти региона определили 52 социальных объекта, поврежденных во время паводка, которые будут восстановлены в первую очередь, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора.

"В зоне паводка определены 52 приоритетных социальных объекта, которые будут восстанавливать в первую очередь", - сообщает пресс-служба.

По словам Левченко, в связи с приближающимся началом учебного года все пункты временного размещения, организованные в школах, будут закрыты. Школы будут отремонтированы.

"Нам еще нужно сделать защитные сооружения в Тулуне, деревне Соляная Тайшетского района, Нижнеудинске. Эти объекты были повреждены водой. Это 26 защитных сооружений, мы их должны восстановить в течение месяца", - цитирует пресс-служба Левченко. Губернатор отметил, что работа большого количество объектов коммунального хозяйства уже восстановлена.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.