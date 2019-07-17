Документы для регистрации на выборы мэра Новосибирска подали 19 человек

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Документы для регистрации в качестве кандидатов на выборы главы Новосибирска в горизбирком подали 19 человек, из них пятеро зарегистрированы, прием документов завершен. Об этом ТАСС сообщила председатель Новосибирской городской избирательной комиссии Тамара Краткая.

"Документы мы принимаем у 19 человек", - сказала Краткая, уточнив, что 17 из них выдвинуты партиями, еще 2 - самовыдвиженцы.

Прием документов от кандидатов завершился 17 июля. Новосибирский горизбирком рассмотрит документы всех потенциальных кандидатов в течение 10 дней. В настоящее время избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов в мэры Новосибирска депутатов городского совета Наталью Пинус и Евгения Лебедева, бывшего вице-мэра города Данияра Сафиуллина, действующего мэра Новосибирска Анатолия Локотя и депутата Законодательного собрания Новосибирской области Дарью Украинцеву.

Среди подавших документы на выдвижение на выборы главы города действующий мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, депутат городского совета, член ЛДПР Евгений Лебедев, бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой, представляющий "Справедливую Россию", общественный активист Олег Викторович, возглавляющий фонд по сохранению памятника архитектуры "Дом с часами", выдвинутый Партией дела, телеведущая Юлия Сапина, выдвинутая "Гражданской платформой".

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Глава регионального обкома КПРФ Локоть находится на посту мэра Новосибирска уже пять лет после победы на досрочных выборах в апреле 2014 года, когда он, набрав 43,7% голосов избирателей, с отрывом в 4% опередил действовавшего на тот момент и. о. мэра единоросса Владимира Знаткова. В апреле 2019 года президиум ЦК КПРФ поддержал Локотя в качестве кандидата на выборах главы города осенью 2019 года.