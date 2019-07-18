Задержанные из-за тумана аэропорту Томска рейсы прибыли в город

ТОМСК, 18 июля. /ТАСС/. Шесть самолетов, выполняющих рейсы из Москвы, Екатеринбурга и Симферополя, прибыли в Томск после задержки в несколько часов из-за тумана, сообщается на онлайн-табло томского аэропорта.

Как сообщалось ранее, из-за погодных условий четыре воздушных судна из столицы авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и S7 пришлось посадить в аэропорту Новосибирска. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров.

Как уточнил ТАСС помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубенюк, самолеты начали вылетать в обратных направлениях. Вылета по маршрутам в Томске ожидали более 700 человек, которых на это время обеспечили напитками и едой.