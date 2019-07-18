Выставка "АгроОмск-2019" будет посвящена цифровизации АПК и повышению плодородия земель

ОМСК, 18 июля. /ТАСС/. Главными темами агротехнической выставки "АгроОмск-2019" 22-28 июля станет цифровизация сельского хозяйства и повышение плодородия земель, сообщил ТАСС в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

"Мы понимаем, что будущее - за цифровой экономикой сельского хозяйства, поэтому особое внимание будет уделено таким аспектам, как управление стадом, "умная теплица", точное земледелие. Новейшие технологии необходимы, чтобы достичь высоких результатов", - сказал Дрофа.

Он добавил, что повышение плодородия земель является важнейшей составляющей роста всего АПК. "Нельзя забывать, что плодородие - это не только растениеводство. Невозможно получить хорошую продукцию животноводства, если бедные корма, которые получают на бедных почвах. С почвой надо работать", - отметил министр.

На деловой программе выставки планируется представить системы контроля и управлениями теплицами с агророботами и провести семинары по автоматизации молочного животноводства и роли цифровой экономике в развитии омского АПК. "Ряд предприятий уже внедрили навигационную систему, благодаря которой трактор работает без механизатора - это тоже будет продемонстрировано", - добавил Дрофа в беседе с журналистами.

По его словам, участие в выставке примут более 400 компаний из 12 регионов России, а также Казахстана, Белоруссии, Китая и Турции. "Здесь основная задача - найти рынки, поэтому мы пригласили наших партнеров. Выставка - очень удачное место для демонстрации наших продуктов, здесь они собраны все в одном месте", - отметил руководитель Минсельхоза области.

Организаторы - Минсельхоз региона и Агентство развития и инвестиций Омской области. Мероприятие пройдет в 17-й раз. По итогам "АгроОмск-2018" заключено более 100 контрактов на поставку сельхозтехники.