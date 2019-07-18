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Паводок в Иркутской области

В пунктах длительного размещения в Иркутской области остаются более 300 человек

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что всего в регионе развернуто пять пунктов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пункты длительного размещения (ПДР) в Иркутской области приняли более 300 человек из пострадавших от паводка районов Иркутской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Иркутской области развернуто пять пунктов длительного размещения: один в Чунском районе, один - в городе Нижнеудинск, два - в городе Тулун и один - в Братске. В них находится 321 человек, в том числе 73 ребенка", - сказали в ведомстве.

ПДР в четверг посетили глава МЧС РФ Евгений Зиничев и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Также они совершили облет на вертолете пострадавших районов и приняли участие в координационном совещании под руководством вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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