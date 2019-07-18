В Томске директор сети детсадов предстанет перед судом за мошенничество на 1,9 млн руб.

ТОМСК, 18 июля. /ТАСС/. Директор сети частных детских садов в Томске, по версии следствия, подделал документы и вписал в них детсад, на который у него не было лицензии, чтобы получить субсидию в размере 1,9 миллиона рублей, сообщил ТАСС прокурор Советского района Томска Олег Фрикель.

"Направили в суд уголовное дело в отношении директора частных детских дошкольных образовательных учреждений, который похитил бюджетные денежные средства в сумме 1,9 млн рублей. Он внес изменения в лицензию, которая у него имелась, включив туда один из детских садов, на который у него лицензии не было. Представил эти документы в департамент образования администрации Томска, где эти документы изучили, подделка была осуществлена искусно, поэтому специалисты департамента не обнаружили ее. Ему была назначена субсидия, выплачены деньги", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дело было возбуждено по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребление доверием, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В процессе расследования ущерб был полностью возмещен, дело назначено к рассмотрению в Советском районном суде Томска.

Как следует из данных в картотеке районного суда, обвиняемый - Владислав Мальцев. На сайте сети частных детсадов "Медвежонок" говорится, Мальцев является учредителем и директором данной сети из пяти детских садов.