Омская область попросит ФАС продлить сроки пересмотра тарифа на вывоз мусора

ОМСК, 18 июля. /ТАСС/. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о продлении сроков исполнения предписания о снижении тарифа на вывоз мусора. Дополнительное время необходимо для проведения консультаций с ФАС по поводу условий формирования тарифа, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе комиссии.

На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным житель частного сектора Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно увеличился, а объем и качество услуг не изменились. Президент поручил ФАС обратить внимание на ситуацию, после чего орган предписал РЭК произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов (93% от тарифа на вывоз мусора).

"Срок исполнения предписания, которое мы получили 12 июля, - пять рабочих дней. Сейчас мы просим продлить эти сроки. Насколько - это будет решать ФАС с учетом наших аргументов", - сказал представитель РЭК.

Он пояснил, что комиссии необходимы дополнительные консультации с ФАС для выполнения предписания. "Дело в том, что предписание требует не учитывать конкурсные процедуры (регионального оператора - прим. ТАСС) по транспортировке мусора, которые были включены в тариф, и провести собственный анализ транспортных расходов с целью снижения тарифа. Но это противоречит федеральному закону, который отдает приоритет конкурсу, и ранее изложенной позиции самой ФАС. Мы ждем прибытия специалиста ФАС для разъяснения этих противоречий с целью максимально эффективного исполнения документа", - уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что логистические расходы составляют 93% от тарифа размером 5213,62 руб. Исходя из этого тарифа рассчитана плата за вывоз мусора, который обходится жителям Омска в 127,25 руб. с человека, жителям сельских районов - от 116,21 до 132,26 руб.

С 1 января в России стартовала реформа отрасли обращения с мусором. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%.