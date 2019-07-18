В СГК рассказали, что позволит продлить срок службы пруда с бирюзовой водой в Новосибирске

В последние месяцы золоотвал ТЭЦ-5 в Новосибирске привлек большое внимание своим необычным цветом воды. Сибиряки фотографируются у прозванного "Сибирскими Мальдивами" золоотвала и выкладывают фото в социальные сети. Искусственное озеро привлекло внимание и иностранной прессы. Местные СМИ утверждают, что он может быть опасным для здоровья человека, однако в пресс-службе СГК ТАСС сообщили, что пруд не является опасным для окружающей среды.

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Использование бурого угля на ТЭЦ-5 в Новосибирске, переход на который произошел в прошлом году, позволит продлить срок эксплуатации ставшего популярным в соцсетях золоотвала, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Во-первых, [использование бурого угля] - это возможность дольше использовать существующие золоотвалы. В компании такая политика, что мы не планируем строить новые золоотвалы, а планируем использовать переработку", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в 2017 году ТЭЦ-5 работала на каменном угле, в том время как в 2018 году станция перешла на бурый уголь. В целом же в 2018 году образование золошлаковых отходов (ЗШО) сократилось на 165,5 тысяч тонн: с 453,5 тыс. до 288 тыс. тонн. Однако, отмечается, что на новом топливе станция проработала не полный год. В связи с этим было проведено сравнение по итогам первой половины года, согласно которому количество отходов ТЭЦ-5 уменьшилось вдвое после перехода на бурый уголь.

"При примерно одинаковом отпуске тепла (порядка 2, 5 млн Гкал) сокращение образования ЗШО за шесть месяцев 2019 года составило более 123 тыс. тонн (снизилось в 2,3 раза: 220,9 тыс. тонн за первое полугодие 2017 года и 97,6 тыс. тонн за первое полугодие 2019 года)", - говорится в сообщении.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве. Золоотвал ТЭЦ-5 работает с 2008 года.