Власти Приангарья закупят 11 автобусов для доставки детей из районов паводка в школы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области закупят 11 новых школьных автобусов, чтобы они могли доставлять детей из пострадавших от паводка районов в учебные заведения в соседних населенных пунктах. Транспорт потребуется, если ремонт подтопленных школ не удастся завершить к началу учебного года, сообщил в субботу на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Сергей Левченко.

"Проработан запасной вариант: закупаем 11 школьных автобусов, чтобы в случае необходимости детей из школ, где ремонт к началу учебного года не будет завершен, можно было возить в соседние учебные заведения", - написал Левченко.

Губернатор также сообщил, что в субботу он осмотрел в Тулуне две школы и три детских сада, которые попали в зону подтопления. Там уже начались ремонтно-восстановительные работы. Всего от паводка пострадали 18 школ и 14 детских садов Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в пятницу Владимир Путин посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщался с жителями. Глава государства отметил, что неудовлетворительно организовано информирование граждан, плохо распределяется гуманитарная помощь, осуществляются выплаты, возводится жилье и инфраструктура. По итогам визита Путин назвал ликвидацию последствий наводнения неудовлетворительной и дал ряд поручений представителям федеральной и местной власти. В частности, он поручил в самые короткие сроки разобраться с выплатой денежных средств пострадавшим, распределением гуманитарной помощи, строительством жилья для многодетных семей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Правительство РФ уже выделило региону на различные цели, связанные с восстановлением от паводка, около 17 млрд рублей.