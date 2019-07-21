Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Томска и Новосибирска

ТАСС, 21 июля. Ветер принес в Томск и Новосибирск дым от лесных пожаров в Красноярском крае. На территории Томской и Новосибирской областей природных пожаров не зарегистрировано, сообщают в воскресенье пресс-службы главков МЧС по этим регионам.

"Дымка в Томске и запах гари образовались из-за пожаров в Красноярском крае. В Томской области лесных пожаров нет", - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального главка.

В ведомстве также отмечают, что в атмосферном воздухе превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

Аналогичная ситуация складывается и в Новосибирской области. Северо-восточный ветер принес в Новосибирск дымку и запах гари, при этом, по данным регионального управления МЧС, лесных пожаров на территории области к настоящему моменту не зарегистрировано, в некоторых районах сохраняется высокая пожароопасность.

"21-22 июля в Чистоозерном, Карасукском, Купинском и Баганском районах сохранится высокая пожароопасность (четвертого класса), в Краснозерском, Барабинском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-го класса)", - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По оперативной информации лесопожарного центра Красноярского края, в лесах региона в настоящий момент действуют 104 лесных пожара общей площадью около 458 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействовано порядка 300 человек и 11 единиц спецтехники.