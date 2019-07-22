На Алтае при столкновении катера и баржи пострадали пять человек

ТАСС, 22 июля. Столкновение катера с пришвартованной к берегу баржей произошло на Телецком озере в Республике Алтай, пострадали пять человек, трое госпитализированы, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, сообщила в понедельник пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел в воскресенье. Предполагается, что водитель катера не увидел баржу из-за тумана.

"Западно-Сибирским СУ на транспорте СК РФ по материалам проверки, проведенной сотрудниками Алтайского ЛУ МВД России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ", - сообщила полиция.

Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ, катер и баржа были осмотрены, изучается техническая документация.