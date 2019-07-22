В Омской области в ДТП погибли два человека

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Два человека погибли и 11 пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Омской области, сообщили ТАСС в ГИБДД России.

"Сегодня на 830 километре автодороги "Иртыш" водитель, управляя автомобилем Nissan Pathfinder, при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Renault Logan. В результате ДТП два пассажира Renault погибли, оба водителя и еще два пассажира этой же машины, среди которых один несовершеннолетний, и семь пассажиров Nissan, среди которых четверо несовершеннолетних, с телесными повреждениями госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в результате ДТП пострадали 12 человек.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.