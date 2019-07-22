В подтопленных районах Иркутской области откроют общественные приемные губернатора

"В Тулуне и Нижнеудинске будут созданы две общественные приемные губернатора. Ежедневно вести приемы в них будут первый замглавы региона Владимир Дорофеев, заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора и правительства региона Дмитрий Чернышов и другие", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Общественные приемные губернатора Иркутской области Сергея Левченко заработают в Тулуне и Нижнеудинске. Ежедневные приемы жителей региона будут вести заместители руководителя области, сообщает в понедельник пресс-служба главы Иркутской области.

Кроме того, с этой недели в двух городах области начнут работу специальные рабочие группы, которые будут совершать подворовые обходы жителей, информируя их о предоставлении жилья взамен утраченного при наводнении, а также о денежных выплатах. "В группу войдут специалисты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерства строительства, дорожного хозяйства региона, министерства сельского хозяйства Иркутской области, управления по региональной политике", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы главы Иркутской области, более 50 тыс. пострадавших от паводков жителей Иркутской области уже получили единовременную материальную помощь. В пострадавших районах области продолжает работу межведомственная комиссия, состоящая из 389 человек.

Ранее губернатор региона сообщал журналистам, что все замечания президента РФ, касающиеся ситуации с наводнением, будут учтены и "обязательно устранены".

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.